В следкоме рассказали подробности гибели новорождённой девочки в Пермском крае Первичный осмотр тела не выявил следов насильственной смерти

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Следственном управлении Следственного комитета России по Пермскому краю сообщили, что по факту обнаружения тела новорождённого на улице в Березниках следователи начали доследственную проверку, квалифицируя произошедшее по ст. 106 УК РФ, предусматривающей ответственность за убийство младенца матерью. При этом, отметили в ведомстве, первичный осмотр тела не выявил следов насильственной смерти.

Следком продолжает выяснять обстоятельства, приведшие к гибели младенца. Уже проведён осмотр места обнаружения тела. Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, в том числе СМЭ о причинах смерти ребёнка, проводятся опросы свидетелей.

«По итогам проверки будет принято решение о дальнейших процессуальных действиях», — добавили в следкоме.

Тело младенца, как уже писал «Новый компаньон», было найдено вечером 12 августа возле одного из жилых домов в Березниках. В прокуратуре заявили, что личность матери ребёнка уже установлена. Ею оказалась 16-летняя местная жительница.

