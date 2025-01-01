Жителям Прикамья в рамках учений разошлют СМС об атаке беспилотников Сообщения придут 13 августа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае 13 августа в ходе штабных учений, моделирующих угрозу от беспилотных летательных аппаратов, состоится тренировочное СМС-оповещение граждан, сообщили в минтербезе региона.

В ведомстве пояснили, что учения организованы для улучшения процедур передачи сигналов тревоги и отработки действий ответственных лиц.

«Просим сохранять спокойствие», — обратились к гражданам представители ведомства.

Напомним, 12 августа пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края распространила сообщение о введении режима беспилотной опасности «в связи с фиксацией инцидентов с участием БПЛА в соседних регионах» (во вторник в соседнюю Удмуртию прилетел украинский беспилотник, в Ижевске был закрыт аэропорт, временно приостановлена работа общественного транспорта и не работали аттракционы в городских парках). Около 15.00 мск режим опасности прилёта БПЛА в Прикамье был снят.

