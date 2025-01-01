Молодёжный центр «Кристалл» в Перми готовят к капремонту На предпроектную документацию выделили более 4 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми молодёжный центр «Кристалл», расположенный на Комсомольском проспекте, 53, хотят капитально отремонтировать. Для разработки необходимой предпроектной документации объявлен тендер. Данные об этом размещены на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 4 млн 152 тыс. руб. Заявки принимаются до 20 августа этого года.

Согласно техзаданию, подрядчик должен предоставить планы фундамента, этажей, цветовое решение фасада, разрезы здания и список материалов отделки.

Также сообщается, что подрядчику предстоит определить этапы ремонта, чтобы центр не прекращал свою работу.

Отметим, в 2024 году ГБУ Пермского края «Региональный молодёжный центр» выбрало подрядчика для капремонта помещений на цокольном этаже здания бывшего кинотеатра «Кристалл». С компанией «Пармэнерго» заключили договор на 7,9 млн руб. Подрядчик выполнил внутреннюю отделку, обновил системы оповещения, видеонаблюдения и электроосвещения.

В октябре 2023 года краевые власти выкупили здание бывшего кинотеатра для размещения в нём регионального молодёжного центра и «Пермской синематеки». Имущество передано этим организациям в безвозмездное пользование. Ранее стало известно, что новым директором молодёжного центра стал Алексей Шерстобитов.





