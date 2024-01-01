Алёна Бронникова В Перми выбрали подрядчика для ремонта цокольного этажа бывшего кинотеатра «Кристалл» Контракт заключён на 7,9 млн рублей Поделиться Твитнуть

Иван Петров

ГБУ Пермского края «Региональный молодёжный центр» выбрало подрядчика для капитального ремонта помещений на цокольном этаже здания бывшего кинотеатра «Кристалл» (Комсомольский пр., 53) в Перми. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно представленным данным, на участие в конкурсе поступило всего три заявки. В ходе торгов начальная цена снизилась почти на 9,5%. Наименьшую сумму предложило ООО «Пармэнерго». С компанией заключили договор на 7,9 млн руб.

По условиям договора, подрядчик должен с 10 сентября по 28 ноября 2024 года выполнить внутреннюю отделку, обновить системы оповещения, видеонаблюдения и электроосвещения. Срок исполнения контракта — 31 декабря 2024 года.

В октябре 2023 года краевые власти выкупили здание бывшего кинотеатра для размещения в нём регионального молодёжного центра и «Пермской синематеки». Имущество передано этим организациям в безвозмездное пользование. Ранее стало известно, что новым директором молодёжного центра стал Алексей Шерстобитов.

По данным СБИС, ООО "Пармэнерго" было зарегистрировано в 2015 году. Размер уставного капитала составляет 12 тыс. руб. Генеральный директор и совладелец - Александр Чудинов. У организации ещё два соучредителя: Владимир Блинов и Сергей Галимон. Основной вид деятельности - торговля оптовая машинами и оборудованием. Выручка по итогам 2023 года составила 11,3 млн руб., прибыль — 123 тыс. руб. Компания выиграла 29 торгов. Основным заказчиком является ГБУЗ Пермского края "Больница Архангела Михаила".

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