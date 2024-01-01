Алёна Бронникова

В Перми выбрали подрядчика для ремонта цокольного этажа бывшего кинотеатра «Кристалл»

Контракт заключён на 7,9 млн рублей

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кристалл - Иван Петров

  Иван Петров

ГБУ Пермского края «Региональный молодёжный центр» выбрало подрядчика для капитального ремонта помещений на цокольном этаже здания бывшего кинотеатра «Кристалл» (Комсомольский пр., 53) в Перми. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно представленным данным, на участие в конкурсе поступило всего три заявки. В ходе торгов начальная цена снизилась почти на 9,5%. Наименьшую сумму предложило ООО «Пармэнерго». С компанией заключили договор на 7,9 млн руб.

По условиям договора, подрядчик должен с 10 сентября по 28 ноября 2024 года выполнить внутреннюю отделку, обновить системы оповещения, видеонаблюдения и электроосвещения. Срок исполнения контракта — 31 декабря 2024 года.

В октябре 2023 года краевые власти выкупили здание бывшего кинотеатра для размещения в нём регионального молодёжного центра и «Пермской синематеки». Имущество передано этим организациям в безвозмездное пользование. Ранее стало известно, что новым директором молодёжного центра стал Алексей Шерстобитов.

По данным СБИС, ООО "Пармэнерго" было зарегистрировано в 2015 году. Размер уставного капитала составляет 12 тыс. руб.  Генеральный директор и совладелец - Александр Чудинов. У организации ещё два соучредителя: Владимир Блинов и Сергей Галимон. Основной вид деятельности - торговля оптовая машинами и оборудованием. Выручка по итогам 2023 года составила 11,3 млн руб., прибыль — 123 тыс. руб. Компания  выиграла 29 торгов. Основным заказчиком является ГБУЗ Пермского края "Больница Архангела Михаила".

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