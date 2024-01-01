Алёна Бронникова Капремонт цокольного этажа бывшего кинотеатра «Кристалл» в Перми оценили в 8 млн рублей Работы необходимо выполнить до конца ноября Поделиться Твитнуть

Иван Петров

ГБУ ПК «Молодёжный центр» объявило запрос котировок в электронной форме на капитальный ремонт помещений цокольного этажа здания бывшего кинотеатра «Кристалл» по Комсомольскому проспекту, 53 в Перми. Конкурсная документация размещена на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 8,6 млн руб.

Подрядчик должен с 10 сентября по 28 ноября 2024 года осуществить внутреннюю отделку помещений, обновить системы оповещения, пожаротушения, охраны и видеонаблюдения, а также системы внутреннего электроосвещения и силового оборудования. Работы должны производиться в соответствии с режимом работы учреждения. На выполненные работы устанавливается гарантийный срок 60 месяцев.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 22 августа. Победитель будет определён 26 августа.

Здание кинотеатра было построено в 1960 году, затем получило статус ОКН, но в 2006-м в рамках реконструкции его снесли и построили новое. В октябре 2023 года краевые власти выкупили его для размещения регионального молодёжного центра и «Пермской синематеки». Имущество передано этим организациям в безвозмездное пользование. В июне стало известно, что здание исключили из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.