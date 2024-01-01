Кинотеатр «Кристалл» в Перми исключили из числа объектов культурного наследия Здание лишилось статуса памятника после реконструкции Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Здание кинотеатра «Кристалл» на Комсомольском проспекте, 53 в Перми исключили из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Соответствующее распоряжение федерального правительства было опубликовано 13 июня на сайте правовой информации.

Решение об исключении объекта из реестра ОКН было принято в прошлом году. Согласно акту государственной историко-культурной экспертизы документов от 7 ноября, статус памятника истории и культуры регионального значения кинотеатр утратил после реконструкции в 2000-х.

Кинотеатр «Кристалл» строится. 1960-е

Архив ИД «Компаньон»

Здание кинотеатра было построено в 1960 году. Получило статус ОКН, но в 2006-м в рамках реконструкции его снесли и в 2010-м построили новое. Кинотеатр принадлежал компании бизнесмена и бывшего депутата краевого парламента Александра Флегинского Very Velly.

В октябре 2023 года краевые власти выкупили здание для размещения в нём регионального молодёжного центра и «Пермской синематеки». Имущество передано этим организациям в безвозмездное пользование.

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