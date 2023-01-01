Максим Артамонов Пермский кинотеатр «Кристалл» исключат из числа объектов культурного наследия Имущество здания передадут молодёжному центру и «Пермской синематеке» Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Кинотеатр «Кристалл» на Комсомольском проспекте исключат из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Это следует из акта государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих исключение здания кинотеатра из числа объектов культурного наследия.

Решение было вынесено 7 ноября, но сам акт опубликован на сайте Госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края 16 ноября.

Здание кинотеатра «Кристалл» было построено в 1960 году. До реконструкции в 2006 году оно имело статус памятника истории и культуры регионального значения. После ремонта «Кристалл» утратил такой статус. Кинотеатр принадлежал компании бизнесмена и бывшего депутата краевого парламента Александра Флегинского Very Velly.

В октябре этого года началась передача имущественного комплекса бывшего кинотеатра в краевую собственность для размещения в этом здании регионального молодёжного центра и «Пермской синематеки». Имущество будет передано этим организациям в безвозмездное пользование.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.