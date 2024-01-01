Новым директором «Регионального молодёжного центра» в Перми стал Алексей Шерстобитов Ранее пост занимала Евгения Фофанова Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Новым руководителем ГБУ «Региональный молодёжный центр» назначен бывший член краевого молодёжного парламента второго созыва Алексей Шерстобитов. Согласно информации "СПАРК-Интерфакс", он сменил на посту директора Евгению Фофанову. Запись внесена в ЕГРЮЛ 19 августа.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», уход Фофановой произошёл по взаимному соглашению. «Задач стало слишком много, а штат небольшой, человек выгорел», — отметил неназванный источник издания.

Напомним, Евгения Фофанова возглавила ГБУ «Региональный молодёжный центр» в начале 2023 года.

Алексей Шерстобитов окончил юридический факультет ПГНИУ в 2011 году, занимал должность начальника отдела по работе с общественностью в администрации Перми.

ГБУ «Региональный молодёжный центр» был основан в начале февраля 2023 года. Основные цели учреждения включают формирование эффективной молодёжной политики, поддержку самореализации молодёжи и развитие гражданской сознательности. В штате ГБУ 11 человек, центр размещается в бывшем кинотеатре «Кристалл».

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