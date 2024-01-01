Новым директором «Регионального молодёжного центра» в Перми стал Алексей Шерстобитов
Ранее пост занимала Евгения Фофанова
Новым руководителем ГБУ «Региональный молодёжный центр» назначен бывший член краевого молодёжного парламента второго созыва Алексей Шерстобитов. Согласно информации "СПАРК-Интерфакс", он сменил на посту директора Евгению Фофанову. Запись внесена в ЕГРЮЛ 19 августа.
Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», уход Фофановой произошёл по взаимному соглашению. «Задач стало слишком много, а штат небольшой, человек выгорел», — отметил неназванный источник издания.
Напомним, Евгения Фофанова возглавила ГБУ «Региональный молодёжный центр» в начале 2023 года.
Алексей Шерстобитов окончил юридический факультет ПГНИУ в 2011 году, занимал должность начальника отдела по работе с общественностью в администрации Перми.
ГБУ «Региональный молодёжный центр» был основан в начале февраля 2023 года. Основные цели учреждения включают формирование эффективной молодёжной политики, поддержку самореализации молодёжи и развитие гражданской сознательности. В штате ГБУ 11 человек, центр размещается в бывшем кинотеатре «Кристалл».
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