Подрядчик приступил к подготовительным работам по реконструкции пермского аэропорта Большого Савино

Министерство транспорта Пермского края

Подрядчик АО «Уралмостострой», с которым заключили контракт на реконструкцию аэропорта Большое Савино, приступил к подготовительным работам. По словам краевого минтраса, в настоящее время исполнитель расчищает территорию от старого асфальта и бетона.

Напомним, победителя конкурса на реконструкцию аэродрома объявили в июле этого года. Цена контракта составила 1,99 млрд руб. Реконструкцию аэропорта проведут в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». Источник финансирования — федеральный бюджет.





Планируется, что организация должна завершить реконструкцию всех основных элементов аэродрома — перрона, рулёжной дорожки и путей руления, водосточно-дренажной системы, а также комплексов освещения, светосигнального оборудования и внутриаэропортовых сетей связи. Работы должны завершиться к концу сентября 2026 года.

