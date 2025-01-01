В Перми определился подрядчик для завершения реконструкции аэропорта Телетрапы должны заработать осенью 2026 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Определился победитель конкурса на выполнение работ по корректировке проекта и последующей реконструкции инженерных сооружений аэропортового комплекса «Большое Савино». Контракт с подрядчиком будет заключён по начальной (максимальной) цене — 1 млрд 999 млн 991,7 тыс. руб. Всего на конкурс было подано две заявки. Информация опубликована на портале Госзакупок.

Как указано в технической документации, исполнитель должен скорректировать ранее разработанные проекты реконструкции перрона, рулежных дорожек и инженерных сетей. Реконструкция перрона должна позволить использовать телетрапы. Все работы требуется завершить к 30 сентября 2026 года.

Как уточняет «Коммерсантъ-Прикамье», победителем конкурса признано АО «Уралмостострой». Начальник Мостоотряда № 123 (входит в АО «Уралмостострой») Юрий Истягин сообщил изданию, что сейчас компания находится в стадии заключения контракта. К работе на объекте подрядчик намерен приступить в ближайшее время.

Напомним, в пермском аэропорту с 2018 года проходит реконструкция двух рулежных дорожек и перрона. В 2021 году подведомственное Росавиации ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», которое тогда являлось заказчиком, в одностороннем порядке расторгло контракт с подрядчиком «Стройтрансгаз» из-за недочетов, допущенных подрядчиком при работах. Повторный конкурс в 2021 году выиграл этот же подрядчик, который осенью 2024 года в одностороннем порядке расторг контракт с ФКУ «Ространсмодернизация».

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