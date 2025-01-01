Заключён контракт на реконструкцию аэропорта Перми Вскоре будет утверждён график работ Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

ФКУ «Ространсмодернизация» в соцсетях опубликовало информацию о заключении нового госконтракта на реконструкцию пермского аэропорта Большое Савино.

Победителем конкурса, напомним, стало АО «Уралмостострой». Цена контракта составила 1,99 млрд руб. Реконструкцию аэропорта проведут в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». Источник финансирования — федеральный бюджет.





Ространсмодернизация отметила, что вскоре будет утверждён график реконструкции, в соответствии с которым подрядчик приступит к строительно-монтажным работам.





Планируется, что организация должна завершить реконструкцию всех основных элементов аэродрома — перрона, рулёжной дорожки и путей руления, водосточно-дренажной системы, а также комплексов освещения, светосигнального оборудования и внутриаэропортовых сетей связи.





Работы должны завершиться к концу сентября 2026 года.





Напомним, в пермском аэропорту с 2018 года проходит реконструкция двух рулёжных дорожек и перрона. В 2021 году подведомственное Росавиации ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», которое тогда являлось заказчиком, в одностороннем порядке расторгло контракт с подрядчиком «Стройтрансгаз» из-за недочётов, допущенных подрядчиком при работах. Повторный конкурс в 2021 году выиграл этот же подрядчик, который осенью 2024 года в одностороннем порядке расторг контракт с ФКУ «Ространсмодернизация».

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