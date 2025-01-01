В Прикамье зафиксировано снижение оборота предприятий общепита на 2,6% За полгода суммарный оборот этой сферы составил 25 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за первое полугодие 2025 года зафиксировано уменьшение оборота предприятий общественного питания на 2,6%. Такие данные приводит Пермьстат.

По данным статистического ведомства, розничный товарооборот в регионе с января по июнь 2025 года достиг 428,6 млрд руб. Это на 1% превышает значение за аналогичный период предыдущего года.

Суммарный оборот сферы общественного питания в этот период составил 25 млрд руб., что, при сравнении в сопоставимых ценах, демонстрирует снижение на 2,6% по отношению к прошлому году.

На 1 июля 2025 года объём запасов товаров на складах розничных торговых предприятий составил 52,2 млрд руб., что достаточно для обеспечения 39 дней торговли.

Напомним, ранее в центре Перми власти демонтировали два летних кафе. В городской администрации посчитали, что владельцы нарушили план размещения временных торговых точек.

