В центре Перми власти демонтировали два летних кафе Они нарушили план размещения временных торговых точек

фото: администрация Ленинского района Перми

В рамках проверки территории работники администрации Ленинского района Перми обнаружили, что на муниципальной земле по адресам: ул. Советская, 30 и ул. Советская, 32, функционируют летние кафе, не включенные в план размещения временных торговых точек на территории Перми. Этот план утверждён постановлением администрации города от 2 августа 2018 года № 521.

Владельцев точек общепита сначала уведомили о необходимости убрать кафе в добровольном порядке, но поскольку требование не было выполнено владельцами, конструкции были демонтированы принудительно, пояснили в районной администрации.

фото: администрация Ленинского района Перми

Ранее «Новый компаньон» писал, что всего в июле в Перми был проведён снос 49 нелегальных нестационарных торговых точек. Наибольшее количество НТО было убрано в Свердловском районе, где демонтировали 12 объектов. В Ленинском и Индустриальном районах было демонтировано по 11 НТО в каждом.

