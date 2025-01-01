В Перми за месяц демонтировали 49 незаконных НТО Поделиться Твитнуть

Денис Камов

В июле в Перми был проведен снос 49 нелегальных нестационарных торговых точек. Как сообщили в пресс-службе мэрии, наибольшее количество НТО было убрано в Свердловском районе, где демонтировали 12 объектов. На муниципальной земле были ликвидированы два киоска, три павильона и четыре торговые точки на улице, а на частной — три павильона.

В Ленинском и Индустриальном районах было демонтировано по 11 НТО в каждом. В Ленинском районе с муниципальной территории убрали два уличных лотка, один автомат для торговли, одно летнее кафе и один павильон. На частной территории были ликвидированы один киоск, три павильона и один вендинговый аппарат. В Индустриальном районе на муниципальной территории убрали шесть лотков, три киоска и одну уличную палатку. На частной территории был демонтирован один павильон.

В Дзержинском районе было ликвидировано шесть нестационарных торговых объектов, в том числе три уличных лотка на муниципальной земле, а также один киоск и два павильона на частной. В Мотовилихинском районе убрали четыре НТО, включая один уличный лоток на муниципальной территории и три павильона на частной.

В Орджоникидзевском районе было демонтировано три НТО. На муниципальной территории были убраны два уличных лотка, а на частной — один киоск. В Кировском районе были снесены два НТО: один киоск на муниципальной территории и один киоск на частной.

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