На фестивале «Монумент арт» начинается работа над тремя новыми муралами в Перми Изображения появятся на улицах Ленина, КИМ и Революции

Мурал "Кудым-Ош". Фото: Никита Ажеев

К Всероссийскому фестивалю «Монумент арт», проходящему в Перми, присоединяются три новых художника — из Москвы, Нижнего Новгорода и Чебоксар.

12 августа Кирилл Ghost Жирнов из Нижнего Новгорода приступает к созданию мурала по ул. Ленина, 58б (во дворе отеля «Урал»).

13 августа Анатолий Акуе (Москва) начнёт работать на боковом фасаде здания по ул. Революции, 12 (многоэтажный жилой дом на подъезде к Средней дамбе).

18 августа к фестивалю присоединится Ксения Кокель (Чебоксары), которая будет работать по ул. Ким, 74а (жилая многоэтажка).

Всего на протяжении нынешнего сезона «Монумент арт» в Перми появятся масштабные росписи на девяти зданиях. Две работы уже закончены: это «Селена» Александра Дёмкина на ул. Островского, 49 и «Кудым-Ош» Андрея Катаева на ул. Малкова, 30а.

Сюжеты трёх новых работ организаторы фестиваля назовут в ближайшие дни. По условиям фестиваля, все работы должны быть связаны с пермской историей, фольклором или культурными феноменами.

