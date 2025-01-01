Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
На фестивале «Монумент арт» начинается работа над тремя новыми муралами в Перми
Изображения появятся на улицах Ленина, КИМ и Революции
К Всероссийскому фестивалю «Монумент арт», проходящему в Перми, присоединяются три новых художника — из Москвы, Нижнего Новгорода и Чебоксар.
12 августа Кирилл Ghost Жирнов из Нижнего Новгорода приступает к созданию мурала по ул. Ленина, 58б (во дворе отеля «Урал»).
13 августа Анатолий Акуе (Москва) начнёт работать на боковом фасаде здания по ул. Революции, 12 (многоэтажный жилой дом на подъезде к Средней дамбе).
18 августа к фестивалю присоединится Ксения Кокель (Чебоксары), которая будет работать по ул. Ким, 74а (жилая многоэтажка).
Всего на протяжении нынешнего сезона «Монумент арт» в Перми появятся масштабные росписи на девяти зданиях. Две работы уже закончены: это «Селена» Александра Дёмкина на ул. Островского, 49 и «Кудым-Ош» Андрея Катаева на ул. Малкова, 30а.
Сюжеты трёх новых работ организаторы фестиваля назовут в ближайшие дни. По условиям фестиваля, все работы должны быть связаны с пермской историей, фольклором или культурными феноменами.
