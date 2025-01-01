Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми завершается работа над муралом «Кудым-Ош» Всего за лето в городе появится восемь новых муралов Поделиться Твитнуть

Фото: Никита Ажеев

На доме по ул. Малкова, 30а в Перми художник Андрей Катаев завершает работу над муралом, посвящённым национальному герою коми-пермяков Кудым-Ошу. Ожидается, что мурал будет официально открыт 25 июля в 15:00, об этом «Новому компаньону» сообщили организаторы фестиваля «Монумент-арт».

Автор мурала Андрей Катаев — пермский художник, живописец, скульптор, абстракционист, граффити-райтер, муралист. Учился в Уральском филиале Российской академии живописи, ваяния и зодчества. Классическая школа очевидна в работе «Кудым-Ош»: объём, композиция, колорит, хорошо прописанный фон — всё это отсылает к классической живописи.

Кроме того, Андрей — скульптор-самоучка, участвует в создании ледовых городков, в фестивалях и конкурсах снежной и ледовой скульптуры; принимал участие в ледовом фестивале, входящем в книгу рекордов Гиннесса, — «Большой мир снега и льда» в Харбине (Китай).

Активно участвует в фестивалях граффити, стрит-арта и паблик-арта в России.

Свою работу художник посвящает юбилею Коми-Пермяцкого округа.

Как уже сообщал «Новый компаньон», за время фестиваля «Монумент-арт» 2025 года в Перми появится восемь новых муралов. Один из них — «Селена» Александра Дёмкина по ул. Островского, 49 — уже завершён. В рамках фестиваля прошла семейная акция «Монумент-арт дети».

Мурал по ул. Малкова, 30а — не единственное произведение стрит-арта, посвящённое герою коми-пермяцкого эпоса. В Кудымкаре находится знаменитый «Кудым-Ош» Александра Жунёва. Особенность этого мурала в том, что при изменении угла зрения портрет героя превращается в орнамент в виде колосьев.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.