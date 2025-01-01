Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский фестиваль «Монумент-арт» объявляет о начале детского проекта Мини-фест пройдёт в ближайший уикенд — 12 и 13 июля Поделиться Твитнуть

Подростковые объединения, компании друзей, семьи с детьми и любой молодой человек, который хочет почувствовать себя Томом Сойером, могут принять участие в проекте «Монумент-арт дети» (0+) и разрисовать большой городской забор.

Участники будут раскрашивать специально подготовленный забор с помощью спреев, кистей и валиков под руководством художников-кураторов, по эскизу пермского дизайнера Виталия Бандыка. Тема росписи соответствует тематике всего фестиваля «Монумент-арт-2025» — «Пермский фольклор».

Фестиваль-раскраска будет проходить 12 и 13 июля с 12:00 до 19:00 по адресу: ул. Степана Разина, 28. Ориентир — бетонный забор.

Для участия необходимо до 11 июля отправить заявку в свободной форме в личные сообщения сообщества фестиваля ВКонтакте или в телеграме. Указать нужно название своей организации/объединения, количество и ФИО участников, возраст каждого участника, контактный телефон, ссылку на соцсети ответственного лица (любого участника) и планируемые дни посещения фестиваля.

Приходить раскрашивать забор нужно в рабочей одежде и в обуви, которую будет не жалко испачкать краской. Все участники будут обеспечены перчатками и питьевой водой.

Фестиваль паблик-арта «Монумент-арт» проходит в Перми на протяжении всего лета 2025 года — с июня по август. В рамках события будет создано девять муралов на темы пермского городского фольклора и местных традиций. Кроме того, в программе фестиваля — встречи с художниками, выставки и другие акции.

Первый мурал в рамках фестиваля уже завершён — это «Селена» художника Александра Дёмкина по ул. Островского, 49. По мнению художника, его героиня олицетворяет «фирменный» камень Пермского края — селенит. Художник Андрей Катаев завершает работу над муралом по ул. Малкова, 30а.

О других интересных событиях уикенда 11-13 июля «Новый компаньон» рассказал в своей «Афише».

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