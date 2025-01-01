Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Макушка лета Афиша уикенда 11–13 июля Поделиться Твитнуть

В программе очень большого праздника — фестиваль народной игрушки «Акань» (6+), литературный фестиваль «Ловлӧн бикыв» («Пламя души», 16+), фестиваль любительских театров «Öнас» («Занавес», 6+) и музыкально-литературное представление «Коми-рыт» («Коми-вечер», 6+). По улицам города пройдёт карнавальное шествие «По стопам гениев» (0+), посвящённое выдающимся коми-пермякам — писателю Василию Климову и художникам Виталию Онькову и Петру Субботину-Пермяку. На гастрономическом фестивале планируется приготовить 1 тыс. порций национального супа тшакьяшыд — грибного с перловкой. Участие в гастро-шоу примут шеф-повара: ведущий кулинарных программ на радио и ТВ Илья Лазерсон, президент Ассоциации кулинаров Оренбуржья Ильнур Муртазин, бренд-шеф Ассоциации поваров Сербии Милан Умичевич и президент Пермской ассоциации кулинаров Лариса Плакхина. На концертной площадке выступят ансамбль «Гажа гуляночка» из Сыктывкара и творческие коллективы Кудымкара. Кроме того, в программе фестиваль ремёсел «Город мастеров» (0+), фестиваль резьбы по дереву «Ловья Пу» («Живое дерево», 0+), модное дефиле «Акань-шоу: модная кукла» (0+), фолк-шоу группы «Кружево» (6+), выступление певицы Натальи Шнайдер и шоу-балета «Мята» (6+).

Высший пилотаж продемонстрируют две пилотажные группы: «Русские витязи» на самолётах класса «тяжёлый истребитель» и «Первый полёт» на поршневых самолётах. Впервые в пермском небе купольную акробатику продемонстрирует команда московских парашютистов «Мечта». Представители Пермской федерации парашютного спорта покажут купольное пилотирование, в котором скорость при приземлении может достигать 150 км/ч. Запланировано выступление гостей из Китая и Мексики и прыжок с экстремально низким раскрытием парашюта — на высоте 100 м. Впервые на авиашоу будет организована выставка беспилотников от резидентов Пермского НОЦ. Хедлайнером концертной программы станет Пелагея, выступят также пермские группы «Воскресение» и «Сплит» (фронтмен — Марат Мударисов).

Участники фестиваля узнают о культуре и промышленном развитии территорий Пермского края в раннем средневековье. Пройдут лекции, посвящённые особенностям местных культурных традиций. Концертная программа позволит познакомить участников и зрителей с фольклорной традицией региона. Показательные бои продемонстрируют реконструкторы из Кирова и Пермского края, в программе — батл сварщиков и фаер-шоу. Впервые на фестивале выступит группа Evilann с авторской программой и каверами на известные песни в стиле фолк-рок.

Фестиваль в замке Графенегг в предместьях Вены — одно из самых заманчивых летних развлечений венцев. Изумительный природный ландшафт, парковые аллеи, огромная лужайка и неоготический замок, стрёкот кузнечиков и звон колоколов соседней церкви — в каждой детали подтверждение официального лозунга фестиваля: KlangtrifftKulisse («Звук встречается с пейзажем»). Звучат голоса литовской сопрано Асмик Григорян и американского тенора Эрика Катлера, виолончель виртуоза Готье Капюсона. В программу вечера, составленную маэстро Ютакой Садо, вошли произведения Верди, Вагнера, Пуччини, Прокофьева, Леонкавалло и Дворжака. Среди прочего — фрагменты из опер «Лоэнгрин» Вагнера, «Сид» Массне, «Манон Леско» Пуччини и «Отелло» Верди.

В последний день работы выставки «Эрьзя. История одной коллекции» с 12:00 до 17:00 будет работать актёр в образе Степана Эрьзи для памятных фотографий. В 13:00 и в 15:00 пройдёт авторская экскурсия от главного хранителя и искусствоведа Фонда им. Степана Эрьзи Елены Бутровой.

Драматический спектакль Марка Букина по мотивам романа Ф.М. Достоевского. Князь Лев Николаевич Мышкин, не до конца пройдя за границей курс лечения от идиотизма, возвращается в Россию. Во время знакомства с молодой содержанкой Настасьей Филипповной князю открывается страшная изнанка светского общества, скрывающего свои грехи и пороки под маской социального благополучия. Попав в вихрь заговоров и интриг, Мышкин становится активным их участником и обнаруживает, что реальность больна гораздо больше, чем его собственный организм, и это окончательно сводит его с ума… В роли князя Мышкина — Степан Сопко, Настасья Филипповна Барашкова, или просто Настя — Анастасия Демьянец, Парфён Рогожин — Марат Мударисов, Аглая Епанчина — Анна Огорельцева.

Ежегодный семейный фестиваль «Города встреч» в этом году посвящён возрождению ремёсел и традиционным забавам. Гости фестиваля смогут посетить мастер-классы: создать брелок для дома, открытку для бабушки или рамку для семейного фото; побывать на интерактивных площадках, где можно сменить образ, научиться лепить из глины, играть на баяне и многому другому; увидеть выступления народных коллективов, пермских и российских артистов, среди которых группа «Эль Капитан», аккордеонист Дмитрий Пономарёв и кавер-группа «Кипиш мод». Хедлайнер фестиваля Татьяна Овсиенко выступит 13 июля, начало концерта в 21:00.

Фестивалю, появление которого в Прикамье вызвало яростные споры, исполняется 15 лет. Главный пункт в программе события — соревнования по метанию коровьих лепёшек. Кроме того, состоится детский конкурс росписи макетов «Расписная корова», семейный конкурс рукоделия «Ромашка на счастье», соревнования по мини-футболу и пляжному волейболу, концерты и сельские развлечения, среди которых забеги с тачками, с коромыслом и вёдрами с водой, на 6-метровых лыжах и гонки на деревянных самокатах.

13 июля пермский зоопарк завершит работу на территории по ул. Монастырской, 10 и начнёт готовиться к полному переезду животных и оборудования в новый зоопарк в микрорайоне Нагорный. В последний день работы зоопарка на старом месте состоятся показательные кормления животных и тематические экскурсии.

Русская, марийская и коми-пермяцкая усадьбы, а также отреставрированная церковь Преображения станут площадками фестиваля народной красоты с очень большой и разнообразной программой: аутентичное пение, ремесленные мастерские, народные игры, дизайн-маркет. Музыкальная сцена готовится принять ансамбль «Цветьё», исполняющий народные песни территорий Пермского края, для семейной аудитории выступит фольклорный детский театр «Ку-кушка». Состоятся мастер-классы по плетению кос, дизайну аксессуаров и созданию элементов народного костюма. На поляне перед церковью Преображения организуется большой пленэр. Среди выставок — чердынские графические пейзажи Юлии Морохиной, объекты Жени Балдиной. На протяжении фестивального дня Ольга Молчанова-Пермякова создаст текстильное панно «Начало». Певицы из ансамбля «Медуница» приглашают к застолью в лучшем видовом месте «Хохловки». Обучение народной пляске с Никитой Аксёновым пройдёт под балалайку и гармонь. Коми-пермяцкий ансамбль «Кай» во главе с Дарьей Калиной приглашает играть, петь и проведёт спектакли-перфомансы по материалам этнографических экспедиций. Будет возможность сфотографироваться в национальных предметах одежды и познакомиться с дизайнерской коллекцией одежды «Калина», созданной по коми-пермяцким мотивам. Марийские фольклорные ансамбли «Эр Ӱжара» и «Марий Аршаш» приглашают познакомиться с марийской культурой. Фольклорная игровая «Тирлим-Бом-Бум» с расписными деревянными игрушками — для детей от 1 года… Это примерно одна десятая от всей огромной программы.

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