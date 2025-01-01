Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

Макушка лета 

Афиша уикенда 11–13 июля

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1

В программе очень большого праздника — фестиваль народной игрушки «Акань» (6+), литературный фестиваль «Ловлӧн бикыв» («Пламя души», 16+), фестиваль любительских театров «Öнас» («Занавес», 6+) и музыкально-литературное представление «Коми-рыт» («Коми-вечер», 6+). По улицам города пройдёт карнавальное шествие «По стопам гениев» (0+), посвящённое выдающимся коми-пермякам — писателю Василию Климову и художникам Виталию Онькову и Петру Субботину-Пермяку. На гастрономическом фестивале планируется приготовить 1 тыс. порций национального супа тшакьяшыд — грибного с перловкой. Участие в гастро-шоу примут шеф-повара: ведущий кулинарных программ на радио и ТВ Илья Лазерсон, президент Ассоциации кулинаров Оренбуржья Ильнур Муртазин, бренд-шеф Ассоциации поваров Сербии Милан Умичевич и президент Пермской ассоциации кулинаров Лариса Плакхина. На концертной площадке выступят ансамбль «Гажа гуляночка» из Сыктывкара и творческие коллективы Кудымкара. Кроме того, в программе фестиваль ремёсел «Город мастеров» (0+), фестиваль резьбы по дереву «Ловья Пу» («Живое дерево», 0+), модное дефиле «Акань-шоу: модная кукла» (0+), фолк-шоу группы «Кружево» (6+), выступление певицы Натальи Шнайдер и шоу-балета «Мята» (6+).

2

Высший пилотаж продемонстрируют две пилотажные группы: «Русские витязи» на самолётах класса «тяжёлый истребитель» и «Первый полёт» на поршневых самолётах. Впервые в пермском небе купольную акробатику продемонстрирует команда московских парашютистов «Мечта». Представители Пермской федерации парашютного спорта покажут купольное пилотирование, в котором скорость при приземлении может достигать 150 км/ч. Запланировано выступление гостей из Китая и Мексики и прыжок с экстремально низким раскрытием парашюта — на высоте 100 м. Впервые на авиашоу будет организована выставка беспилотников от резидентов Пермского НОЦ. Хедлайнером концертной программы станет Пелагея, выступят также пермские группы «Воскресение» и «Сплит» (фронтмен — Марат Мударисов).

3

Участники фестиваля узнают о культуре и промышленном развитии территорий Пермского края в раннем средневековье. Пройдут лекции, посвящённые особенностям местных культурных традиций. Концертная программа позволит познакомить участников и зрителей с фольклорной традицией региона. Показательные бои продемонстрируют реконструкторы из Кирова и Пермского края, в программе — батл сварщиков и фаер-шоу. Впервые на фестивале выступит группа Evilann с авторской программой и каверами на известные песни в стиле фолк-рок.

4

Фестиваль в замке Графенегг в предместьях Вены — одно из самых заманчивых летних развлечений венцев. Изумительный природный ландшафт, парковые аллеи, огромная лужайка и неоготический замок, стрёкот кузнечиков и звон колоколов соседней церкви — в каждой детали подтверждение официального лозунга фестиваля: KlangtrifftKulisse («Звук встречается с пейзажем»). Звучат голоса литовской сопрано Асмик Григорян и американского тенора Эрика Катлера, виолончель виртуоза Готье Капюсона. В программу вечера, составленную маэстро Ютакой Садо, вошли произведения Верди, Вагнера, Пуччини, Прокофьева, Леонкавалло и Дворжака. Среди прочего — фрагменты из опер «Лоэнгрин» Вагнера, «Сид» Массне, «Манон Леско» Пуччини и «Отелло» Верди.

5

В последний день работы выставки «Эрьзя. История одной коллекции» с 12:00 до 17:00 будет работать актёр в образе Степана Эрьзи для памятных фотографий. В 13:00 и в 15:00 пройдёт авторская экскурсия от главного хранителя и искусствоведа Фонда им. Степана Эрьзи Елены Бутровой.

6

Драматический спектакль Марка Букина по мотивам романа Ф.М. Достоевского. Князь Лев Николаевич Мышкин, не до конца пройдя за границей курс лечения от идиотизма, возвращается в Россию. Во время знакомства с молодой содержанкой Настасьей Филипповной князю открывается страшная изнанка светского общества, скрывающего свои грехи и пороки под маской социального благополучия. Попав в вихрь заговоров и интриг, Мышкин становится активным их участником и обнаруживает, что реальность больна гораздо больше, чем его собственный организм, и это окончательно сводит его с ума… В роли князя Мышкина — Степан Сопко, Настасья Филипповна Барашкова, или просто Настя — Анастасия Демьянец, Парфён Рогожин — Марат Мударисов, Аглая Епанчина — Анна Огорельцева.

7

Ежегодный семейный фестиваль «Города встреч» в этом году посвящён возрождению ремёсел и традиционным забавам. Гости фестиваля смогут посетить мастер-классы: создать брелок для дома, открытку для бабушки или рамку для семейного фото; побывать на интерактивных площадках, где можно сменить образ, научиться лепить из глины, играть на баяне и многому другому; увидеть выступления народных коллективов, пермских и российских артистов, среди которых группа «Эль Капитан», аккордеонист Дмитрий Пономарёв и кавер-группа «Кипиш мод». Хедлайнер фестиваля Татьяна Овсиенко выступит 13 июля, начало концерта в 21:00.

8

Фестивалю, появление которого в Прикамье вызвало яростные споры, исполняется 15 лет. Главный пункт в программе события — соревнования по метанию коровьих лепёшек. Кроме того, состоится детский конкурс росписи макетов «Расписная корова», семейный конкурс рукоделия «Ромашка на счастье», соревнования по мини-футболу и пляжному волейболу, концерты и сельские развлечения, среди которых забеги с тачками, с коромыслом и вёдрами с водой, на 6-метровых лыжах и гонки на деревянных самокатах.

9

13 июля пермский зоопарк завершит работу на территории по ул. Монастырской, 10 и начнёт готовиться к полному переезду животных и оборудования в новый зоопарк в микрорайоне Нагорный. В последний день работы зоопарка на старом месте состоятся показательные кормления животных и тематические экскурсии.

10

Русская, марийская и коми-пермяцкая усадьбы, а также отреставрированная церковь Преображения станут площадками фестиваля народной красоты с очень большой и разнообразной программой: аутентичное пение, ремесленные мастерские, народные игры, дизайн-маркет. Музыкальная сцена готовится принять ансамбль «Цветьё», исполняющий народные песни территорий Пермского края, для семейной аудитории выступит фольклорный детский театр «Ку-кушка». Состоятся мастер-классы по плетению кос, дизайну аксессуаров и созданию элементов народного костюма. На поляне перед церковью Преображения организуется большой пленэр. Среди выставок — чердынские графические пейзажи Юлии Морохиной, объекты Жени Балдиной. На протяжении фестивального дня Ольга Молчанова-Пермякова создаст текстильное панно «Начало». Певицы из ансамбля «Медуница» приглашают к застолью в лучшем видовом месте «Хохловки». Обучение народной пляске с Никитой Аксёновым пройдёт под балалайку и гармонь. Коми-пермяцкий ансамбль «Кай» во главе с Дарьей Калиной приглашает играть, петь и проведёт спектакли-перфомансы по материалам этнографических экспедиций. Будет возможность сфотографироваться в национальных предметах одежды и познакомиться с дизайнерской коллекцией одежды «Калина», созданной по коми-пермяцким мотивам. Марийские фольклорные ансамбли «Эр Ӱжара» и «Марий Аршаш» приглашают познакомиться с марийской культурой. Фольклорная игровая «Тирлим-Бом-Бум» с расписными деревянными игрушками — для детей от 1 года… Это примерно одна десятая от всей огромной программы.

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