Екатерина Мизулина назвала новый пермский зоопарк лучшим в стране И пригласила критиков убедиться в этом лично

Екатерина Мизулина записала видео в тг-канале из пермского зоопарка

Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты РФ, решила заехать в новый пермский зоопарк и оценить обстановку. По её словам, это «объективно лучший зоопарк в России».

«Ребят, я в шоке. То, что я там увидела, совершенно отличается от постов в соцсетях, которые мне кидали. Это объективно лучший зоопарк сейчас в России. Кто не верит — руки в ноги, рюкзак на плечи — и поезжайте в Пермь смотреть своими глазами. Через пару месяцев всё доделают, и будет просто красота. Мне очень обидно видеть, как пытаются обесценить труд большого коллектива людей, которые старались для города, для всей страны», — поделилась Мизулина.





Екатерина Мизулина отметила, что это новый и современный зоопарк с «гигантской территорией» и большими обустроенными вольерами.





Напомним, во время посещения пермского зоопарка Мизулина также заглянула к медведю Тоше, инцидент с которым случился 7 августа, в день открытия зверинца. Зверь задел установленные электропастухи, а затем не смог без посторонней помощи выйти из бассейна. В зоопарке рассказали, что животное не получило травм, а то, что медведь медленно и тяжело передвигается, связано с его возрастом. Тоше уже 32 лет (на человеческий возраст — за 60).

