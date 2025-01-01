Екатерина Мизулина проведала медведя, получившего удар током в зоопарке Перми Поделиться Твитнуть

скриншот видео из тг-канала Екатерины Мизулиной

Екатерина Мизулина, возглавляющая Лигу безопасного интернета и являющаяся членом Общественной палаты РФ, поделилась в сети видеороликом и фотографиями из нового Пермского зоопарка. На них запечатлён медведь по кличке Тотоша.

На кадрах видно, как медведь лежит в вольере, греясь в лучах солнца.

«В последние дни мне многие писали про новый Пермский зоопарк. Начитавшись писем и публикаций, решила сегодня заехать и посмотреть», — написала Екатерина Мизулина в телеграм-канале, она специально проведала медведя Тотошу, получившего широкую известность в соцсетях, и убедилась, что с ним всё в порядке.

Инцидент с медведем Тотошей случился 7 августа, в день открытия зверинца. Зверь задел установленные электропастухи, а затем не смог без посторонней помощи выйти из бассейна. В зоопарке рассказали, что животное не получило травм, а то, что медведь медленно и тяжело передвигается, связано с его возрастом. Тоше уже 32 лет (на человеческий возраст — за 60). В зверинце также изменить персональные настройки защитной системы под возможности и возраст Тоши.

