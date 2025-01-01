В Пермском зоопарке рассказали о состоянии медведя, которого ударило током Инцидент произошёл 7 августа Поделиться Твитнуть

фото: Пермский зоопарк

В Пермском зоопарке рассказали о состоянии медведя по кличке Тоша, которого в вольере несколько раз ударило током 7 августа: он задел установленные электропастухи, а затем не смог без посторонней помощи выйти из бассейна.

Работники зверинца осмотрели хищника утром 8 августа, оценили его состояние и угостили любимым лакомством — свежими огурцами. В зоопарке рассказали, как животное чувствует себя удовлетворительно, а то, что он медленно и порой тяжело передвигается, связано с его возрастом. Тоше уже 32 лет (на человеческий возраст — за 60).

«Мы продолжим следить за здоровьем мишки, а также сегодня соберём совещание с инженерами, строителями и электриками для персональных настроек вольера под возможности и возраст Тоши», — говорится в информации зоопарка.

В сообщении также отмечается, что в этих же вольерах живут две самки, и им новый дом понравился.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.