Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский зоопарк не подтверждает, что бурый медведь был травмирован электрическим током Электроизгороди применяются в большинстве вольеров зоопарка Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермского зоопарка

После открытия нового пермского зоопарка 7 августа в социальных сетях появились сообщения о том, что бурый медведь получил электротравму из-за оголённого провода, проходящего рядом с водоёмом. На своих ресурсах специалисты зоопарка сообщили, что травмы у медведя Тоши нет, ему ничто не угрожает.

Этому питомцу зоопарка 32 года, что для медведя очень солидный возраст. Мишка решил в жару искупаться, а вылезть из бассейна не смог, пришлось вмешаться спасателям и спустить воду из бассейна. После этого Тоша, ещё сидя в бассейне, поужинал арбузом, и только потом вылез на сушу. Сложности с передвижением у медведя в зоопарке объясняют возрастом животного и сильной жарой. В настоящий момент медведю ничего не угрожает. За его состоянием наблюдают ветеринарные врачи.

В зоопарке прокомментировали «Новому компаньону» утверждения об оголённом проводе в вольере животного. По словам специалиста, опасного провода в вольере медведя не было. В большинстве вольеров применяются электроизгороди, именно благодаря этим ограждениям, которые причиняют неприятные, но неопасные ощущения при прикосновении, посетители могут наблюдать животных не через решётки, а поверх невысоких барьеров.

«Электропастухи не опасны для животных, они давно используются не только в зоопарках, но и в сельском хозяйстве», – сообщили в пресс-службе зоопарка.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.