В молодёжных проектах пермской «Пармы» назначены новые тренеры Экс-тренер «ПАРМА-М» и БК расторгли контракт Поделиться Твитнуть

Фото: БК "ПАРМА"

В молодёжных проектах пермского баскетбольного клуба «Парма» произошли кадровые изменения. Как сообщает пресс-служба клуба, команду «ПАРМА-М» возглавит Юрий Пашков, а Максим Тетенов станет главным тренером «ПАРМА-ДЮБЛ».

«Оба специалиста несколько лет работают в системе нашего клуба, добились отличных результатов в Первенстве России среди юношеских команд и в чемпионате страны по баскетболу 3х3», — отметили в БК «Парма».





Бывший тренер «ПАРМА-М» Антон Катаев, руководивший командой в течение двух последних сезонов, и БК «ПАРМА» решили прекратить сотрудничество.





Ранее «Новый компаньон» также писал, что в ряды баскетбольного клуба «Парма» влился новый игрок — американский плеймейкер Брендан Адамс (25 лет, рост 193 см). Соглашение между сторонами рассчитано на сезон. Также в состав команды вошёл американский центровой Террелл Картер.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.