Пермская «Парма» заключила контракт с американским плеймейкером Брендану Адамсу 25 лет Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В ряды баскетбольного клуба «Парма» влился новый игрок – американский плеймейкер Брендан Адамс (25 лет, рост 193 см). Соглашение между сторонами рассчитано на сезон.

До переезда в Пермь Брендан успел поиграть в командах Латвии, Турции, России и Израиля.

Свою профессиональную карьеру он начал в 2023 году в латвийском ВЭФ. В составе этой команды принял участие в 16 играх Латвийско-Эстонской лиги, набирая в среднем 12.1 очка, совершая 3.4 подбора и отдавая 4 передачи. Также он сыграл в 6 матчах Лиги Чемпионов, где его средние показатели составили 12.8 очка, 2.7 подбора и 5 передач за игру.

Вторая половина сезона для Брендана прошла в турецкой «Дарушафаке». Там он принял участие в 17 матчах турецкого чемпионата, демонстрируя в среднем 10.1 очка, 2.4 подбора и 4.8 передачи. В трех матчах Лиги Чемпионов его средние показатели составили 11 очков, 3 подбора и 4.3 передачи.

В прошлом сезоне защитник впервые выступил в Единой лиге ВТБ за самарский БК «Самара», быстро став важным игроком команды. В 16 матчах его средняя статистика составила 14.6 очка, 2.1 подбора и 4 передачи за 28 минут на площадке. В декабре он перешёл в израильский «Хапоэль Холон», где его средние показатели были 11 очков, 2.8 подбора и 3.4 передачи за 26 минут игрового времени.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.