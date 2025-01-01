Американский центровой усилил пермскую «Парму» Терреллу Картеру 29 лет Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В баскетбольном клубе «Парма» пополнение — состав команды усилил Террелл Картер. 29-летний американский центровой (рост 208 см, вес 122 кг) подписал с пермским клубом контракт на один год.

Картер является выпускником университета Фресно Стейт. Его профессиональный путь начался в канадском «Айленд Сторм». После Канады он выступал в турецком «Анадолу Баскет», затем перебрался в Португалию, где играл за «Абехас» и «Оливейренсе», а после этого — в румынском «Стяуа».

Два года Картер отыграл в португальской «Бенфике», принимая участие в национальном чемпионате и Лиге чемпионов, где был одним из лидеров команды.

Предыдущий сезон центровой провёл в боснийском клубе «Игокеа», где его средние показатели составили 12,4 очка, 4,9 подбора и 1,5 передачи в 40 играх.

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