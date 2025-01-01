В Пермском крае до выборов губернатора допущены пять кандидатов Ещё пятерым крайизбирком отказал Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Избирательная комиссия Пермского края, рассмотрев представленные документы, информацию о кандидатах в сенаторы и листы поддержки от муниципальных депутатов, официально зарегистрировала ещё четверых кандидатов для участия в выборах губернатора.

В список вошли Ксения Айтакова (подлинность подтверждена для 50 подписей депутатов из 36 муниципалитетов), Олег Постников (50 достоверных подписей из 39 муниципальных образований), Денис Шитов (50 подтвержденных подписей из 39 округов) и Людмила Караваева (50 достоверных подписей депутатов из 42 МО).

Ранее комиссия уже зарегистрировала в качестве кандидата Дмитрия Махонина. Таким образом, всего до выборов допущены пять человек.

В регистрации по различным причинам, включая недостаточное количество достоверных подписей депутатов и/или избирателей, а также неполный пакет документов, было отказано Егору Гилёву, Вячеславу Лучникову, Максиму Гашеву, Михаилу Дьячкову и Александру Зинину.

Александр Запивалов, не предоставивший документы для регистрации, ещё ранее был исключён из списка кандидатов.

Напомним, что для регистрации кандидатам требовалось собрать не менее 48 подписей депутатов, представляющих минимум 33 муниципалитета. Независимые кандидаты также должны были предоставить 19 691 подпись избирателей.

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