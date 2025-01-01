Ремонт детского сада на улице Целинной в Перми оценили в 81 млн рублей Работы должны быть выполнены до конца года Поделиться Твитнуть

В Перми детский сад «Планета «Здорово» на ул. Целинной, 29а ожидает масштабная реконструкция. Администрация дошкольного учреждения объявила о поиске подрядчика на выполнение ремонтных работ в учреждении. Начальная (максимальная) цена контракта — 81 526 899,39 руб., информация размещена на сайте госзакупок.

Заявки принимаются до 18 августа, а подведение итогов состоится 22 августа.

В конкурсной документации сказано: в ходе ремонта планируется обновить фасады здания, напольные покрытия, дверные и оконные конструкции, а также выполнить внутреннюю и внешнюю отделку помещений. Подрядчик должен завершить работы до 25 декабря 2025 года. Гарантия на ремонт составляет 60 месяцев.

Ранее сообщалось, что в Перми к новому учебному году завершили приёмку 185 образовательных учреждений. К встрече детей 1 сентября готовы 97 школ, 76 детских садов и 12 учреждений дополнительного образования.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.