Алёна Бронникова В Перми завершили приёмку школ и детских садов к новому учебному году Готовность проверили 185 образовательных учреждений Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми к новому учебному году завершили приёмку 185 образовательных учреждений. Как сообщил в своих соцсетях мэр Эдуард Соснин, к встрече детей 1 сентября готовы 97 школ, 76 детских садов и 12 учреждений дополнительного образования.

Во всех учреждениях была проведена проверка учебных кабинетов и групповых помещений, актовых и спортивных залов, пищеблоков. Также было оценено состояние прилегающих территорий и целостность ограждений.

«Особое внимание уделили работоспособности инженерных систем, систем видеонаблюдения, оборудованию постов охраны, а также наличию и актуальности паспортов дорожной безопасности и схем безопасных подходов к учреждениям», — написал глава Перми.

Он также отметил, что держит на контроле ход строительства спортивного зала школы № 81. Сейчас на объекте завершаются внутренние работы и благоустройство территории. Планируется, что осенью работы будут завершены.

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