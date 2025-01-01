Отключившее свет в фитнес-центре Перми ТСН «Солнечный город» проиграло суды трёх инстанций Ранее УФАС назначило товариществу штраф в размере 100 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Три судебные инстанции поддержали позицию Пермского УФАС в споре с ТСН «Солнечный город». Как сообщили в ведомстве, Арбитражный суд Уральского округа, 17-й арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Пермского края признали законными решения пермских антимонопольщиков, касающиеся ТСН «Солнечный город», которое неправомерно прекратило подачу воды и электричества потребителю — фитнес-центру, находящемуся на территории жилого комплекса «Солнечный город» по ул. Белинского, 31 в Перми.

Ранее УФАС назначило штраф в размере 100 тыс. руб. ТСН «Солнечный город» за несанкционированное отключение фитнес-центра от коммунальных услуг. Также УФАС предписало ТСН устранить выявленные нарушения.

Кроме того, председатель ТСН был оштрафован на 8 тыс. руб. за невыполнение предписаний УФАС об устранении нарушений.

Суд принял меры для обеспечения возобновления подачи электроэнергии и воды в помещения фитнес-центра.

В отношении председателя ТСН «Солнечный город» возбуждено уголовное дело в связи с игнорированием судебного решения.

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