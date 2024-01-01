Алёна Бронникова Пермское УФАС оштрафовало ТСН «Солнечный город» Организация препятствовала энергоснабжению фитнес-центра на территории ЖК Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермское УФАС признало ТСН «Солнечный город» виновным в совершении административного правонарушения. Как сообщает ведомство, на территории управляемого организацией одноимённого ЖК (Белинского, 31) находится фитнес-центр, который ТСН неправомерно отключило от электроэнергии.

«В УФАС пожаловался предприниматель, оказывающий услуги фитнес-центра. ТСН "Солнечный город", управляющее одноимённым жилым комплексом, отключило фитнес-центр от электроэнергии, несмотря на наличие договора электроснабжения, заключённого между предпринимателем и энергоснабжающей организацией. Из-за этого фитнес-центр был вынужден работать на автономном источнике электропитания», — рассказали в ведомстве.

В отношении ТСН было возбуждено дело об административном правонарушении за препятствование доступа к услугам энергоснабжения. Также было установлено, что организация незаконно отключила водоснабжение фитнес-центра. Было возбуждено второе административное дело.

По итогам рассмотрения дел ТСН было признано виновным в совершении правонарушений в обоих случаях. За отключение водоснабжения было выдано предупреждение, за препятствование электроснабжения — вынесен штраф 100 тыс. руб.

В июне сообщалось, что суд на полгода дисквалифицировал председателя ТСН «Солнечный город» Максима Петренко за непредставление документов для проверки правомерности начисления платы за ЖКУ собственникам дома.

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