Алёна Бронникова
Председателя пермского ТСЖ «Солнечный город» дисквалифицировали на полгода
Суд признал его виновным в неправомерном начислении платы за ЖКУ
Мировой судья Свердловского районного суда Перми на полгода дисквалифицировал председателя ТСН «Солнечный город» (ул. Белинского, 31) Максима Петренко. Ранее он уже несколько раз привлекался к административной ответственности.
«В марте текущего года Максим Петренко по требованию Инспекции должен был представить документы, необходимые для проверки правомерности начисления платы за жилищно-коммунальные услуги собственникам дома. Требование председатель не исполнил, запрашиваемые документы в установленный 10-дневный срок не представил, что привело к невозможности проведения проверки», — рассказали в пресс-службе краевой ИГЖН.
За воспрепятствование законной деятельности должностного лица ведомство возбудило административное дело и передало его в мировой суд. Было установлено, что Петренко в 2023-2024 годах пять раз привлекался судом к ответственности за аналогичное правонарушение. С него взыскали штрафов на общую сумму 38 тыс. руб., при этом назначенное наказание в добровольном порядке пермяк не исполнял.
В связи с этим в мае суд признал его виновным в совершении административного правонарушения по ч. 3 ст. 19.4.1 КоАП РФ и дисквалифицировал на шесть месяцев. В законную силу судебный акт вступил 7 июля.
Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми жители дома по ул. Куйбышева, 79а переплатили за отопление больше 2 млн руб. После проверки ИГЖН потребовала от ресурсоснабжающей организации произвести перерасчёт.
Жилой комплекс «Солнечный город» был построен ПМД и введён в эксплуатацию в 2017 году. Товарищество собственников недвижимости «Солнечный город» было создано в 2022 году, тогда же председателем был назначен Максим Петренко. Он является также экс-учредителем пермских ООО «Дартико» (ремонт коммуникационного оборудования) и ООО «Информо» (разработка компьютерного программного обеспечения).
По информации Сбис, основной вид деятельности организации — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. В судебных разбирательствах организация принимала участие как истец один раз (выиграла процесс), как ответчик — 12 раз (8% выиграла, 17% проиграла).
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