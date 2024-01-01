Алёна Бронникова Председателя пермского ТСЖ «Солнечный город» дисквалифицировали на полгода Суд признал его виновным в неправомерном начислении платы за ЖКУ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Мировой судья Свердловского районного суда Перми на полгода дисквалифицировал председателя ТСН «Солнечный город» (ул. Белинского, 31) Максима Петренко. Ранее он уже несколько раз привлекался к административной ответственности.

«В марте текущего года Максим Петренко по требованию Инспекции должен был представить документы, необходимые для проверки правомерности начисления платы за жилищно-коммунальные услуги собственникам дома. Требование председатель не исполнил, запрашиваемые документы в установленный 10-дневный срок не представил, что привело к невозможности проведения проверки», — рассказали в пресс-службе краевой ИГЖН.

За воспрепятствование законной деятельности должностного лица ведомство возбудило административное дело и передало его в мировой суд. Было установлено, что Петренко в 2023-2024 годах пять раз привлекался судом к ответственности за аналогичное правонарушение. С него взыскали штрафов на общую сумму 38 тыс. руб., при этом назначенное наказание в добровольном порядке пермяк не исполнял.

В связи с этим в мае суд признал его виновным в совершении административного правонарушения по ч. 3 ст. 19.4.1 КоАП РФ и дисквалифицировал на шесть месяцев. В законную силу судебный акт вступил 7 июля.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми жители дома по ул. Куйбышева, 79а переплатили за отопление больше 2 млн руб. После проверки ИГЖН потребовала от ресурсоснабжающей организации произвести перерасчёт.

Жилой комплекс «Солнечный город» был построен ПМД и введён в эксплуатацию в 2017 году. Товарищество собственников недвижимости «Солнечный город» было создано в 2022 году, тогда же председателем был назначен Максим Петренко. Он является также экс-учредителем пермских ООО «Дартико» (ремонт коммуникационного оборудования) и ООО «Информо» (разработка компьютерного программного обеспечения).

По информации Сбис, основной вид деятельности организации — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. В судебных разбирательствах организация принимала участие как истец один раз (выиграла процесс), как ответчик — 12 раз (8% выиграла, 17% проиграла).

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