Елена Синица Жители дома в Перми переплатили за отопление больше 2 млн рублей После проверки ИГЖН потребовала от ресурсоснабжающей организации произвести перерасчёт Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Более 2 миллионов рублей переплаты за отопление вернули жителям дома № 79а по ул. Куйбышева в Перми. Об этом сообщает пресс-служба ИГЖН по Пермскому краю.

Как пояснили в ведомстве, ПАО «Т Плюс» с марта 2022 года по март 2024 года при расчете платы за тепло, исключало площади нежилых помещений из общей площади дома. Это и привело к увеличению расходов для всех собственников дома.





После проверки инспекция потребовала от ресурсоснабжающей организации произвести перерасчёт. Требование инспекции исполнено.













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