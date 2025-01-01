В Пермском крае простятся с погибшим на СВО жителем Кочёво
Николай Мизев был убит в июне этого года
В администрации Кочёвского муниципального округа Пермского края сообщили о гибели во время СВО местного жителя Николая Мизева 1974 г.р. Об этом местные власти написали на официальной странице муниципалитета в соцсетях.
«Показав пример мужества и самоотверженности, с честью выполняя свой воинский долг, погиб житель села Кочёво Мизев Николай Васильевич», — отметили представители администрации.
О дате прощания будет объявлено дополнительно.
Всем родным и близким погибшего военнослужащего в муниципалитете принесли соболезнования.
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