В Прикамье простятся с многодетным участником СВО Сергеем Мелехиным Военнослужащего похоронят в Юрле Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Юрлинского округа

Администрация Юрлинского муниципального округа сообщила о гибели Сергея Мелехина, уроженца Юрлы, во время выполнения боевого задания в зоне спецоперации в ДНР.

Сергей Мелехин родился в с.Юрла 4 февраля 1978 года. Он окончил школу в родном селе, а с 1996 по 1998 год служил в армии. После службы вернулся в Юрлу и работал там. В 2000 году переехал в Пермь, где жил и работал до сентября 2023 года, когда подписал контракт.

Сергей погиб, исполняя свой воинский долг в ходе специальной военной операции. У него остались отец, жена и трое детей.

Прощание с Сергеем Мелехиным состоится 7 августа 2025 года в Юрлинском культурно-досуговом центре (ул. Гагарина, 18). Отпевание пройдет в Храме в честь Святого Богоявления в 12:30, прощание начнётся в 13:00.

Местные власти выразили глубокие соболезнования семье и близким погибшего солдата.

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