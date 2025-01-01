Поставки древесины из Прикамья в Таджикистан выросли на 33% В этом году отправлено 51 тысяча «кубов» древесины Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

Из Пермского края увеличился экспорт пиломатериалов в Таджикистан. Как сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, с начала года из региона вывезено 51 тыс. куб. м лесопродукции в Таджикистан, что на 33,5% больше, чем в том же периоде 2024 года (33,90 тыс. куб. м).

Во вторник, 5 августа, Управление Россельхознадзора осмотрело 226 куб. м лесопродукции, предназначенной для экспорта в Таджикистан. Сотрудники отобрали образцы древесины и передали их в Пермский филиал ФГБУ «ВНИИКР». Лабораторная экспертиза показала, что в продукции нет карантинных вредных организмов.





Ранее «Новый компаньон» также писал, что из Пермского края отправили первые партии фанеры в Южную Африку и Республику Корею. При осмотре продукции Россельхознадзор не обнаружил карантинные вредные организмы.

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