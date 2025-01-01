Пермский край отправил первые партии фанеры в Южную Африку и Корею
Продукция прошла проверку
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Из Пермского края отправили первые партии фанеры в Южную Африку и Республику Корею. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
В среду, 30 июля, сотрудники Управления проконтролировали отправку 316 куб. м клееной фанеры в Южную Африку и Республику Корею. При осмотре продукции Россельхознадзор не обнаружил карантинные вредные организмы.
«Ранее из Пермского края вывоз лесопродукции в данные страны не осуществлялся», — добавили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
«Новый компаньон» также писал, что из Пермского края вывезена первая партия лесопродукции, предназначенной для экспорта в Сирию. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора, ранее подобных поставок из региона в эту страну не было.
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