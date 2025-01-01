Пермский край отправил первые партии фанеры в Южную Африку и Корею Продукция прошла проверку Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

Из Пермского края отправили первые партии фанеры в Южную Африку и Республику Корею. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В среду, 30 июля, сотрудники Управления проконтролировали отправку 316 куб. м клееной фанеры в Южную Африку и Республику Корею. При осмотре продукции Россельхознадзор не обнаружил карантинные вредные организмы.





«Ранее из Пермского края вывоз лесопродукции в данные страны не осуществлялся», — добавили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.





«Новый компаньон» также писал, что из Пермского края вывезена первая партия лесопродукции, предназначенной для экспорта в Сирию . Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора, ранее подобных поставок из региона в эту страну не было.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.