Пермский край отправил первые партии древесины в Сирию Ранее таких поставок не было Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

Из Пермского края вывезена первая партия лесопродукции, предназначенной для экспорта в Сирию. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, ранее подобных поставок из региона в эту страну не было.

Сотрудники Управления Россельхознадзора с 3 по 22 июля 2025 года провели карантинный фитосанитарный контроль 450 куб. м. лесопродукции, предназначенной для экспорта в Сирию. Специалисты также отобрали образцы древесины, которые были отправлены на лабораторный анализ в Пермский филиал ФГБУ «ВНИИКР».





Проведённая экспертиза подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов, поэтому на древесную продукцию было оформлено пять фитосанитарных сертификатов.





Ранее «Новый компаньон» также писал , с начала 2025 года что из Пермского края вывезено 156 тыс. куб. м лесоматериалов хвойных и лиственных пород в другие регионы России — в Астраханскую, Кировскую, Московскую, Нижегородскую, Ростовскую, Челябинскую области и др.

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