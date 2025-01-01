Пермский край отправил по стране 156 тысяч кубометров древесины с начала года Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

Из Пермского края вывезено 156 тыс. куб. м лесоматериалов хвойных и лиственных пород в другие регионы России с начала года. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Отправка древесины в Астраханскую, Кировскую, Московскую, Нижегородскую, Ростовскую, Челябинскую области, Республику Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, Крым и Удмуртию осуществлялась автомобильным и ж/д транспортом. За это время было оформлено более 1,8 тыс. карантинных сертификатов.





Управление 30 июня этого года в Верещагинском МО проконтролировало отправку 110 куб. м пиломатериалов хвойных пород в Астраханскую область.





По результатам исследований от Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР», древесина не содержит карантинных вредных организмов. Кроме того, лесопродукция соответствует карантинным фитосанитарным требованиям. На пиломатериалы оформлен карантинный сертификат.

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