Полиция Прикамья объяснила причины скопления машин в Новом Крыму Это связано с охраной порядка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми во вторник днём, 5 августа, в соцсетях появилась информация о скоплении полицейских автомобилей на трассе в микрорайоне Новый Крым в Кировском районе. На кадрах видно, что машины были припаркованы на обочине и находятся около автобусной остановки «Профилакторий». Сайт perm.aif.ru узнал подробности в ГУ МВД по Пермскому краю.

В краевой полиции сообщили, что большое скопление автомобилей полиции в микрорайоне Новый Крым связано с проведением плановой работы по охране общественного порядка.





Ранее «Новый компаньон» также писал, что в Перми сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который открыл стрельбу на ул. Автозаводской. Он произвёл выстрелы из автомобиля «Лада» и скрылся. Во время обыска в доме и гараже подозреваемого полицейские нашли оружие и боеприпасы. Возбуждено уголовное дело.

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