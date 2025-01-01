Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу на улице в Перми Задержанный находится в изоляторе временного содержания Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который открыл стрельбу на одной из улиц города.

Утром 31 июля в полицию поступил вызов о стрельбе рядом с домом №44 по ул. Автозаводской. Неизвестный, проезжая мимо, произвёл выстрелы из автомобиля в припаркованный автомобиль марки «Лада» и скрылся с места преступления. В результате инцидента никто не получил ранений. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции.

Полицейские провели ряд оперативных мероприятий для установления личности и задержания стрелявшего. Им оказался местный житель 1973 г.р.

Во время обыска в доме и гараже подозреваемого сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли оружие и боеприпасы, в том числе те, которые хранились незаконно.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», совершённое с применением оружия. Также рассматривается вопрос о возбуждении ещё одного уголовного дела за незаконный оборот оружия. Задержанный находится в изоляторе временного содержания.

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