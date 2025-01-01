Суд о банкротстве погибшего пермского следователя начнётся в октябре Евгений Серёдкин был убит в сентябре прошлого года Поделиться Твитнуть

Евгений Середкин

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Пермский краевой арбитражный суд назначил на 8 октября рассмотрение дела о признании банкротом Евгения Серёдкина, погибшего руководителя следственного отдела по Свердловскому району регионального управления Следственного комитета.

Напомним, обращение о банкротстве Серёдкина поступило в Арбитражный суд Пермского края в июне 2025 года. Инициатором выступает его бывшая жена, представляющая интересы двоих несовершеннолетних детей. Утверждается, что у погибшего следователя имелись задолженности перед отцом, а также невыплаченные банковские кредиты.

Судебное заявление было зарегистрировано 23 июня 2025 года. Однако сначала заявление было оставлено без движения, так как в предоставленных документах были недочёты. Их нужно было устранить до 28 июля. Общая сумма требований к Серёдкину составляет около 4,6 млн руб.

Напомним, убийство начальника СО СУ СКР по Свердловскому району Перми произошло в ночь на 10 сентября 2024 года. В совершении преступления признан виновным Алексей Головин, бывший сотрудник Росгвардии и новый муж экс-супруги Серёдкина. В январе суд приговорил Головина к 17 годам лишения свободы и обязал его выплатить компенсацию детям убитого.

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