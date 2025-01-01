Бывшая жена убитого в Перми следователя пытается признать его банкротом Поделиться Твитнуть

Евгений Середкин

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Экс-супруга убитого Евгения Серёдкина, возглавлявшего отдел СУ СКР Свердловского района Перми, подала в суд заявление о признании его финансово несостоятельным. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, Серёдкин трагически погиб в сентябре 2024 года, став жертвой нападения с топором в собственном доме. В момент преступления в квартире находились его несовершеннолетние дети.

Согласно информации издания, обращение о банкротстве Серёдкина поступило в Арбитражный суд Пермского края в июне 2025 года. Инициатором выступает его бывшая жена, представляющая интересы двоих несовершеннолетних детей. Утверждается, что у погибшего следователя имелись задолженности перед отцом, а также невыплаченные банковские кредиты.

Судебное заявление было зарегистрировано 23 июня 2025 года. В настоящее время в картотеке суда имеется определение об оставлении заявления без движения, предписывающее вдове до 28 июля предоставить недостающие документы и устранить недочеты, в противном случае заявление будет возвращено. Общая сумма требований к Серёдкину, по данным издания, составляет около 4,6 млн руб.

Напомним, убийство начальника СО СУ СКР по Свердловскому району Перми произошло в ночь на 10 сентября 2024 года. В совершении преступления признан виновным Алексей Головин, бывший сотрудник Росгвардии и новый муж экс-супруги Серёдкина. В январе суд приговорил Головина к 17 годам лишения свободы и обязал его выплатить компенсацию детям убитого.

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