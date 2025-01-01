В МЧС прокомментировали гибель подростка на севере Пермского края Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Главное управление МЧС по Пермскому краю 3 августа поступило сообщение о трагедии, случившейся на неофициальном пляже в Березниках, расположенном на р. Каме. Спасатели краевой службы спасения вытащили из воды тело подростка без каких-либо признаков жизни. Жертвой инцидента стал подросток 2007 г.р.

Для работы на месте происшествия были задействованы девять человек и четыре единицы техники от РСЧС (Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС). Подразделения МЧС к операции не привлекались. В настоящее время выясняются детали и причины случившегося.

Ранее сообщалось, что происшествие с подростком случилось 1 августа. Следователи следственного отдела СК в Березниках устанавливают обстоятельства смерти юноши.

С начала летнего сезона в водоёмах Прикамья погибло уже около двух десятков человек, в их числе были дети. В связи с трагедиями на воде в ГУ МЧС России по Пермскому краю отмечали, что многие люди пренебрегают правилами безопасности и выбирают необорудованные места для купания. Это приводит к трагедиям.

В ведомстве напомнили об элементарных правилах безопасности: не нужно купаться в небезопасных местах или заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, запрещено заплывать за буйки, плавать рядом с лодками, катерами и оставлять детей в воде и у воды без присмотра.

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