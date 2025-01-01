На севере Пермского края подросток погиб во время купания Трагедия случилась в Березниках Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Березниках 17 летний юноша утонул во время купания в реке Лёнва (левый приток Камы). Местные жители называют это место Камским заливом.

Происшествие с подростком случилась 1 августа. Следователи следственного отдела СК в Березниках сейчас устанавливают обстоятельства смерти 17-летнего юноши, сообщает perm.aif.ru на пресс-службу следкома по региону.

В настоящее время тело юноши ещё не обнаружено, уточнили в ведомстве. Поисковые работы ведутся спасателями совместно со следователями.

«Новый компаньон» уже рассказывал о проблеме происшествий на воде в регионе. В частности, с начала летнего сезона в водоёмах Прикамья погибло уже 17 человек, в их числе были дети. В связи с трагедиями на воде в ГУ МЧС России по Пермскому краю отмечали, что многие люди пренебрегают правилами безопасности и выбирают необорудованные места для купания. Это приводит к трагедиям.

В ведомстве напомнили об элементарных правилах безопасности: не нужно купаться в небезопасных местах или заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, запрещено заплывать за буйки, плавать рядом с лодками, катерами и оставлять детей в воде и у воды без присмотра.









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