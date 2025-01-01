С начала лета в водоёмах Прикамья утонуло 17 человек
В МЧС напомнили о правилах отдыха у воды
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В Пермском крае с начала летнего сезона в водоёмах утонуло 17 человек — в их числе есть и дети. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.
В ведомстве отметили, что многие пренебрегают правилами безопасности и выбирают необорудованные места для купания.
«Водолазы краевой службы спасения выезжают на работы по поиску утонувших: такая работа тяжела и морально, и физически. Тренировки по отработке поисков проводятся регулярно: одну из них провели в начале недели», — поделились в краевом МЧС.
МЧС также напомнило пермякам о правилах безопасности: не стоит купаться в небезопасных местах, а также заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, так как можно потерять самоконтроль. Кроме того, запрещено заплывать за буйки, плавать рядом с лодками, катерами и оставлять детей в воде и у воды без присмотра.
Ранее «Новый компаньон» также писал, что в Пермском крае из водоёма извлечено тело 44-летнего местного жителя. Несчастный случай произошёл в Краснокамском округе.
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