В Пермском крае утонул 44-летний мужчина Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

По информации МКУ «Управление гражданской защиты, экологии и природопользования», в Пермском крае из водоёма извлечено тело 44-летнего местного жителя.

Несчастный случай произошёл в Краснокамском округе в выходные. По данным спасателей, сообщение об утонувшем человеке поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу округа. По свидетельству очевидцев, трагедия произошла на р. Сюзьве, рядом с базой отдыха «Чибис». Незамедлительно на место происшествия выехали сотрудники МКУ «УГЗЭП».

Тело погибшего было передано бригаде скорой помощи и сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, за выходные 12-13 июля на водоёмах Прикамья погибли три человека.

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