Три человека погибли на водоёмах Прикамья за выходные В числе погибших 19-летняя девушка Поделиться Твитнуть

Елена Бардукова

Три человека погибли на водоёмах Прикамья за выходные. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Так, 12 июля из Очёрского пруда извлекли тело19-летней девушки. Она нырнула с сапа в воду и утонула. Кроме этого, в тот же день на Чусовой маломерное судно наехало на резиновую лодку, в которой были два рыбака. Один из них скончался на месте, второй находится в больнице.

Ещё один инцидент произошел на реке Юг. По предварительным данным, рыбак выпал из лодки в воду и утонул. Всего с начала купального сезона на водоёмах региона утонули 16 человек, в числе которых четверо детей.





В МЧС напомнили, что нельзя оставлять детей у воды без присмотра. Также нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, прыгать с обрывов. Важно не игнорировать знак «Купание запрещено», купаться только на оборудованных пляжах.









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