Три человека погибли на водоёмах Прикамья за выходные
В числе погибших 19-летняя девушка
Поделиться
Твитнуть
Три человека погибли на водоёмах Прикамья за выходные. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Так, 12 июля из Очёрского пруда извлекли тело19-летней девушки. Она нырнула с сапа в воду и утонула. Кроме этого, в тот же день на Чусовой маломерное судно наехало на резиновую лодку, в которой были два рыбака. Один из них скончался на месте, второй находится в больнице.
Ещё один инцидент произошел на реке Юг. По предварительным данным, рыбак выпал из лодки в воду и утонул. Всего с начала купального сезона на водоёмах региона утонули 16 человек, в числе которых четверо детей.
В МЧС напомнили, что нельзя оставлять детей у воды без присмотра. Также нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, прыгать с обрывов. Важно не игнорировать знак «Купание запрещено», купаться только на оборудованных пляжах.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть