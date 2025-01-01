СКР занялся атакой дронов ВСУ на машину с гуманитарной помощью из Перми Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Единый центр поддержки | Благотворительный фонд" ВКонтакте

В Следственный комитет Российской Федерации переданы документы, касающиеся атаки, совершённой украинскими беспилотниками на транспортное средство с гуманитарным грузом из Перми. Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на Рафаила Аллахвердиева, занимающего должность исполнительного директора благотворительной организации «Единый центр поддержки».

Инцидент произошёл на территории Белгородской области. Автомобиль подвергся атаке дрона после завершения разгрузки в населенном пункте Шамино. Первоначальный удар был нанесён по кабине, однако водителям удалось найти укрытие в ближайшем лесу. Местные жители и сами пострадавшие попытались ликвидировать возгорание и сохранить гуманитарный груз, но последовала серия новых атак, и три дрона полностью уничтожили грузовой автомобиль.

В результате нападения были уничтожены генераторы, медикаменты, электроинструменты и тактическое оборудование, предназначавшиеся для жителей Курской и Белгородской областей. Благотворительный фонд объявил о начале экстренного сбора средств для оказания помощи тем, кто остался без предназначенных им грузов.

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