Машина с гуманитарным грузом из Перми подверглась атаке БПЛА в Белгородской области Водители получили повреждения Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Единый центр поддержки | Благотворительный фонд" ВКонтакте

В п. Шамино Белгородской области днём 31 июля машина благотворительного фонда Пермского края «Единый центр поддержки» подверглась атаке беспилотников ВСУ. Автомобиль привёз гуманитарную помощь для жителей Курской и Белгородской областей.

Как сообщили представители фонда, водители успели экстренно покинуть автомобиль и укрыться в лесополосе. Совместно с подоспевшими местными жителями они попытались потушить его и спасти оставшийся гуманитарный груз, но машина подверглась атаке ещё трёх дронов, полностью выгорела и теперь не подлежит восстановлению.

«После завершения налёта дронов ВСУ на водителей и автомобиль благотворительного фонда Пермского края представители территориальной обороны Белгородской области доставили работников Единого центра поддержки в больницу Белгорода, где после осмотра медики у одного из них извлекли осколок из глаза, а обоим пострадавшим диагностировали контузию и лёгкие повреждения мягких тканей (ушибы)», — сообщается в соцсетях организации.

На следующий день из Перми за водителями выехал микроавтобус, чтобы забрать их домой. Отмечается, что пострадавшие, несмотря на полученные травмы, выразили готовность продолжать доставлять гумпомощь нуждающимся. Руководство фонда обратилось в СКР для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Исполнительный директор Единого центра поддержки Рафаил Аллахвердиев сообщил об экстренном сборе для тех, до кого помощь не доехала. В сгоревшей машине были генераторы, БПЛА, товары медицинского назначения, бензо- и электроинструмент, тактическое снаряжение и одежда.

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