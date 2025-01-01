Алёна Бронникова Пермский приборостроительный завод снизил прибыль на 700 млн рублей В первой половине 2025 года показатель составил 1 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК) подготовило промежуточный бухгалтерский отчёт по итогам первой половины 2025 года. Сведения опубликованы на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Как указано в документе, за период январь–июнь текущего года чистая прибыль предприятия составила 1,01 млрд руб., тогда как за аналогичный период прошлого года показатель составлял 1,71 млрд руб. В процентном соотношении снижение составило 40,6%.

В то же время доходы показали рост на 8,4%. В 2025 году показатель сложился в 9,6 млрд руб., в 2024 году — 8,86 млрд руб. Из них себестоимость проданных товаров составила 6,36 млрд и 5,49 млрд руб. соответственно.

Большая часть выручки поступила по отгруженной продукции на территории России — 9,39 млрд (97,7% от общего объёма) в 2025 году, 8,81 млрд — в 2024 году. Остальные 2,3% сложились из экспортных отгрузок — 218,3 млн в 2025-м, годом ранее — 48,5 млн. В этом году вся продукция на экспорт отправилась в страны ближнего зарубежья, тогда как годом ранее на 3,9 млн было отгружено на дальнее зарубежье.

ПНППК специализируется на производстве датчиков, устройств для удалённой передачи данных, сложных бортовых систем для авиации, а также навигационных комплексов для военно-морского флота и гражданских судов. По итогам 2024 года прибыль предприятия выросла в два раза, до 2,05 млрд руб. Совет директоров принял решение не выплачивать акционерам дивиденды за 2024 год.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.